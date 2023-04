Sant'Urbano, un borgo a rischio spopolamento

Per arrivare a Sant'Urbano, borgo medioevale tra le colline di Narni, bisogna salire alcuni tornanti, ma la vista poi è spettacolare, spazia da Sangemini al Reatino. Conosciuto per il Sacro Speco francescano, il borgo è abitato d'inverno da appena una trentina di persone e deve fare i conti come tanti altri con lo spopolamento e la necessità di lavori di manutenzione. Sulle erbacce che invadono le strade è stata appena presentata un'interrogazione in consiglio comunale. il Comune ha già in programma un intervento grazie alla Cassa edile per sistemare la strada che porta alla chiesa di San Michele Arcangelo, barocca ma con splendidi affreschi quattrocenteschi bisognosi di restauro. Sant'Urbano attende chi volesse scoprire i propri tesori il 27 Maggio per la processione in occasione della festa patronale, il forno a legna per cuocere le ciambelle è già pronto a sfornarne un migliaio.

Nel servizio di Gabriele Salari, l'intervista a Vincenzo Paciosi della Pro Loco di Sant'Urbano.