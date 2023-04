Il sorprendente bomber dei record

Il calcio umbro ha un uomo dei record, capace di infrangere due primati in un colpo solo. Per trovarlo, bisogna andare nella frazione perugina di Santa Sabina: tra le file della formazione locale - siamo in Prima Categoria - milita Leonardo Vazzana, che a 31 anni ha trovato la miglior stagione della sua carriera. Sono ben 47 le reti realizzate fin qui tra campionato e coppa, che ne fanno contemporaneamente il miglior goleador stagionale in tutte le categorie del pallone italiano e il miglior marcatore di tutti i tempi tra i dilettanti umbri.

Nel servizio di Alessandro Catanzaro, montato da Gabriele Liberati, le parole dello stesso Leonardo Vazzana, del responsabile tecnico del Santa Sabina Alberto Chiocci e dell'allenatore Alessio Talli