A Todi un avveniristico cameriere robot

Quello tra Samuele e Bella è stato un amore a prima vista. Si sono conosciuti in una fiera per la ristorazione a Rimini e da allora sono diventati inseparabili.

Samuele ha un ristorante a Todi e Bella si occupa di accompagnare i clienti al tavolo, portare i piatti e perfino di sparecchiare. È un prodotto, manco a dirlo, di origine giapponese. Un modo divertente per attrarre clienti, non certo per sostituire i camerieri in carne e ossa, dato che Bella deve essere programmata e aiutata dal personale di sala.

Nel servizio di Giulia Monaldi, montato da Valeria Giulianelli, le parole del ristoratore Samuele Rosatelli