Gravi carenze di organico nella Polizia stradale di Terni

Meno di quaranta persone a vigilare su centinaia di chilometri di strade. Pochissime pattuglie - da contarle al massimo sulle dita di una mano - che ogni giorno sono chiamate a coprire un territorio vastissimo che confina con le province di Perugia, Rieti e Roma, arrivando all'occorrenza fino ad operare sui tratti autostradali nella zona della Capitale. Da pianta organica prevista dal dipartimento di Pubblica Sicurezza, alla sezione di Polizia Stradale di Terni sarebbero assegnate 48 unità di personale. Un numero già insufficiente, se si considera che quelle dotazioni sono vecchie di quarant'anni, ma che negli uffici al primo piano della Questura di Terni non si raggiuge da lungo tempo. 38 le unità in servizio in questo momento, col risultato che garantire la sicurezza e la piena operatività è ogni giorno più difficile.

Una situazione che rischia di peggiorare ulteriormente con l'arrivo della stagione estiva, quando i flussi di traffico sulla rete viaria aumenteranno e con essi la necessità di controllo del territorio in chiave anche di prevenzione degli incidenti. Soprattutto in considerazione del gran numero di cantieri che caratterizzano la rete viaria. Per questo la Federazione sindacale di Polizia, insieme al Sindacato Autonomo di Polizia ha chiesto un incontro urgete al prefetto di Terni Giovanni Bruno.

Nel servizio di Massimo Solani, montato da Luca Ciurnelli, le parole di Vittorio Mari (segretario provinciale della Federazione sindacale di polizia)