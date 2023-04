Raccolta firme per il centro salute di Castel del Piano

Sono già state raccolte 4.200 firme dal Comitato Pievaiola e dalla Civica Piegaro ma, assicurano i promotori, la battaglia è solo all'inizio. Stamattina alcune decine di cittadini si sono ritrovati a Castel del Piano per sensibilizzare le istituzioni regionali, incentivare la petizione sul problema e rivendicare il diritto costituzionale alla salute. Alcuni anni fa il centro salute, che fa parte del Distretto del perugino, era aperto 6 giorni su 6; ora solo 3 su 6. Da rilevare che il centro salute è molto importante soprattutto per le persone più anziane e per quanti hanno problemi di mobilità e che serve diversi centri intorno a Castel del Piano.

Nel servizio di Carlo Cianetti, montato da Federico Fortunelli, le parole di Augusto Peltristo (portavoce del Comitato Pievaiola)