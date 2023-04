L'impegno di Gubbio per la memoria

Essere selezionate per fungere da cavie per gli orrendi esperimenti del medico nazista Mengele per Andra e Tatiana Bucci ha significato paradossalmente la salvezza. Le due sorelline - fiumane di nascita, ebree per parte di madre - furono deportate ad Auschwitz con tutta la famiglia. Con loro anche il cuginetto Sergio, che andò incontro alla morte per aver fatto un passo avanti alla perfida domanda di Mengele su chi volesse andare ad incontrare la mamma. Ne uscirono vive, e per loro incontrare i giovani e raccontare la propria storia è diventato un imperativo. La cittadinanza onoraria conferita loro dal comune di Gubbio - su proposta dell'Associazione famiglie dei 40 martiri - è un segno di vicinanza e di gratitudine per le tante volte che sono stati qui a dare la loro testimonianza.

Nel servizio di Cecilia Porro, montato da Sergio Gisti, le parole di Andra e Tatiana Bucci e di Mario De Simone, fratello di Sergio