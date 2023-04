Come prevenire le gelate

Le previsioni meteo per queste notti, con temperature intorno allo zero, preoccupano gli agricoltori. È la coda dell'inverno: le gelate tardive sono pericolose soprattutto per alberi da frutto e ortaggi. Gli addetti ai lavori, intanto, scrutano il cielo e incrociano le dita.

Nel servizio di Antonello Brughini, le parole degli imprenditori agricoli Sonia Biagioni Angeli e Luca Catarinucci