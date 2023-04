Autonomia differenziata, un comitato per il 'No'

Un no agli "effetti pericolosi e nefasti dell'autonomia differenziata portata avanti dal governo Meloni". È quello che arriva dall'assemblea che si è tenuta all'Università di Perugia, organizzata da Cgil, Uil, Udu, Rede degli studenti, Arci, Anpi e Coordinamento per la democrazia costituzionale. Secondo gli animatori del dibattito, il decreto Calderoli, che darebbe alle regioni la possibilità di legiferare su determinate materie oggi in capo allo Stato, "favorisce la frammentazione dei diritti civili e sociali fondamentali". Come ad esempio quello all'istruzione.

In questo modo - è stato detto - si amplierebbero le disuguaglianze esistenti e si minerebbe l'identità culturale italiana dando la possibilità, ad esempio, alla Regione Veneto di inserire nei programmi scolastici lo studio della lingua veneta. Al contrario dell'autonomia differenziata, ciò che si chiede è di stanziare le risorse necessarie a ridurre i divari e a realizzare un sistema perequativo che promuova coesione e solidarietà.

Nel servizio di Ivano Porfiri, montato da Valeria Giulianelli, le parole del costituzionalista Mauro Volpi e della segretaria della Flc Cgil Graziamaria Pistorino