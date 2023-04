Come debellare le processionarie

Prima di sbocciare e diventare farfalle, le processionarie sono bruchi che possono scatenare reazioni allergiche pericolose in esseri umani e animali che vi entrino in contatto. Le temperature miti dell'inverno hanno anticipato la discesa a terra dei lepidotteri, anche se il 2023 è un anno cosiddetto “di scarica”. In ogni caso, se vi capita di vedere bozzoli nel vostro giardino, potete applicare agli alberi strumenti di cattura e smaltimento delle processionarie.

Nel servizio di Dario Tomassini, montato da Francesco Saito, le parole di Alessandro Maria Di Giulio, dirigente responsabile disinfestazione della Usl Umbria 1