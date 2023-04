Trentatré minuti per scoprire come nasce una mostra. Un incredibile dietro le quinte per valorizzare il prezioso lavoro di tante persone che stanno dietro alla realizzazione di un grande evento. È il documentario "Nascita di una mostra", realizzato da Tgr Umbria, Rai Umbria e dalla Galleria nazionale dell'Umbria. Un prodotto con immagini esclusive: le telecamere Rai c'erano sempre, soprattutto al momento dell'arrivo delle opere.

Il documentario è visibile sulla piattaforma RaiPlay e anche su questo sito.

Nel servizio di Antonello Brughini, le parole del direttore della Galleria nazionale dell'Umbria Marco Pierini, del direttore della sede regionale della Rai Giovanni Parapini e del caporedattore della Tgr Umbria Luca Ginetto