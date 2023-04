Si avvicinano le elezioni anche per i quattro comuni umbri sotto i 15 mila abitanti chiamati al voto: Trevi, Passignano sul Trasimeno, Cannara e Monte Santa Maria Tiberina. Per tutti questi, non è previsto turno di ballottaggio.

La panoramica dei candidati sindaci nel servizio di Cecilia Porro, montato da Francesco Battistelli