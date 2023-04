Elezioni a Terni, Donzelli lancia Masselli

La battaglia di Lepanto, che campeggia nella volta della sala consiliare, viene evocata da Forza Italia per presentare la competizione elettorale ternana. L'armata del centrodestra, che scende in campo per Orlando Masselli, è composta da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Nuovo Psi e tre liste civiche. Tutti si sbracciano parlando di nuova energia e nuova squadra, una ritrovata compattezza che è venuto a suggellare da Roma anche Giovanni Donzelli, di Fratelli d'Italia.



Per la Lega, il sindaco uscente Latini avrebbe meritato continuità, ma si dicono certi che Masselli porterà avanti il percorso avviato. Eppure, rimane la sensazione che per Terni si chiuda una fase. La campagna elettorale si apre ancora con la promessa che le priorità sono salute dei cittadini e ambiente, grazie anche al miliardo di euro di investimenti del nuovo proprietario delle acciaierie.

Nel servizio di Gabriele Salari, montato da Luca Ciurnelli, le parole di Giovanni Donzelli (responsabile nazionale Enti locali di Fratelli d'Italia)