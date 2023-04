Elezioni a Umbertide, Conti ci riprova

Già candidato sindaco del M5s a Umbertide cinque anni fa, Giampaolo Conti, detto Papo, consigliere comunale uscente e locale portavoce del Movimento, è di nuovo il candidato dei pentastellati per la tornata elettorale del 14 e 15 maggio. Tornata nella quale il Movimento correrà da solo, come nelle altre due precedenti amministrative. Nel 2018 Conti arrivò quinto, totalizzando 1.057 voti pari al 12,35%. La candidatura del 60enne, funzionario presso l'ufficio legale di Umbria Mobilità, è stata ufficializzata in una conferenza stampa convocata presso il comitato elettorale in via Garibaldi, alla quale è intervenuto il consigliere regionale e responsabile nazionale per l'Umbria del Movimento 5 stelle, Thomas De Luca. Conti si aggiunge ai cinque candidati già in lizza per la conquista della fascia tricolore.

Nel servizio di Monica Tasciotti, montato da Giorgio Belli, le parole dello stesso Giampaolo Conti