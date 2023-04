Il futuro degli immobili ai piedi dell'acropoli

Al centro c'è il Santa Giuliana, presto stadio ‘Ilario Castagner’. Intorno, un quartiere ai piedi dell'acropoli con enormi contenitori urbanistici vuoti e bisognoso di rilancio. Promette di esserne la scintilla la nuova cittadella giudiziaria nell'ex carcere di Piazza Partigiani. L'archistar Mario Botta ha presentato pochi giorni fa il progetto preliminare. L'uso di fondi del Pnrr rende la tempistica serrata: conferenza dei servizi a settembre, progettazione esecutiva entro fine anno. Se tutto andrà liscio, per metà 2026 si avrà la nuova Procura della Repubblica negli spazi dell'ex carcere femminile e l'anno successivo Tribunale penale e civile nell'ex carcere maschile. Per il Comune di Perugia un'opera fondamentale e un possibile volano di sviluppo per il quartiere.

Uno degli altri contenitori architettonici in zona è l'ex cinema Lilli (13mila metri cubi di pregio), chiuso da ormai 20 anni. Rimasto nell'ombra rispetto ai progetti per altri spazi, come Turreno e Pavone, il Comune avrebbe rinunciato anche al comodato sull'uso del cartellone sulla facciata. La famiglia fa sapere che al momento i progetti di riconversione sono fermi e l'intenzione dei cinque eredi è di venderlo. Interessamenti ci sono stati, anche per farne un supermercato, ma nessuno andato a buon fine.

A poca distanza c'è poi l'ex sede Inpdap di via Cacciatori delle Alpi, vuota da oltre un decennio. Sette piani fuori terra e tre interrati, 4.400 metri quadri di uffici. Qui il fondo i3 Inps tramite Invimit ha da pochi giorni deciso di offrirlo in locazione e di avviare uno studio per riconvertirlo a spazio turistico-ricettivo o studentato. In passato avevano bussato alla porta diversi possibili acquirenti, tra cui il Ministero di Giustizia, prima che partisse l'operazione sull'ex carcere.

