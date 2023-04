Il Cnr incontra gli studenti del territorio

Il 18 novembre 2023 il Consiglio nazionale delle ricerche compirà cento anni di attività. Per valorizzare le sue competenze, lo stesso Cnr ha promosso una serie di incontri con gli studenti. Porte aperte anche in Umbria, dove sono sei gli istituti di ricerca che fanno capo all'ente: tutti operano in ambito scientifico, con particolare attenzione al territorio, ai suoi equilibri, alle risorse agricole e forestali.

Nel servizio di Massimo Angeletti, montato da Lorenzo Papi, le parole di Tommaso Moramarco (referente Cnr per l'Umbria), di Michele Santangelo (ricercatore Cnr) e di Nicola Martelli (studente dell'istituto perugino ‘Giordano Bruno’)