Come combattere i fenomeni criminali

L'affidamento diretto dei lavori pubblici rischia di aprire le porte alle mafie. Parte da ciò che secondo lei non funziona Rosy Bindi, ex presidente della commissione parlamentare antimafia, ospite dell'Università di Perugia per parlare di fenomeni criminali e di strumenti per combatterli. Oggi in Italia si rischia di inseguire le organizzazioni mafiose, con leggi non al passo della loro evoluzione, che le ha portate a inabissarsi.

La lezione di Rosy Bindi è il primo dei dieci incontri del corso di alta formazione sull'antimafia aperto a studenti e cittadini, finanziato dal ministero dell'Università, in collaborazione con Libera. Conoscere per imparare a difendersi dalle mafie, che penetrano in ogni settore.

Nel servizio di Elisa Marioni, montato da Valeria Giulianelli, le parole della stessa Rosy Bindi, di Marco Angelini (Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Perugia) e di Walter Cardinali (Libera Umbria)