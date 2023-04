Incontro tra Arvedi e il ministro Urso per fare il punto su Ast

Il futuro delle acciaierie di Terni attende segnali da Roma. I sindacati dei metalmeccanici nel primo pomeriggio di oggi hanno incontrato rappresentanti dell'azienda e domani il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso visiterà lo stabilimento di viale Brin alle 18. Previsto anche un faccia a faccia con il cavalier Giovanni Arvedi. Di certo si parlerà dell'accordo di programma, che da settimane attende una definizione in sede ministeriale, specie dal dicastero dell'Ambiente.

L'incontro odierno - sollecitato dai rappresentanti dei lavoratori e convocato dall'azienda - non ha portato novità sostanziali in merito. Per questo in una nota unitaria, i sindacati esprimono "forti preoccupazioni perché il tempo che passa toglie opportunità al sito ternano e a tutto il territorio". "Ribadiamo - si legge - che gli investimenti e i progetti sono strategici per poter ridare al sito Ternano quegli spazi persi in passato".

Rispetto agli andamenti produttivi e commerciali, l'azienda ha dichiarato di essere "in linea con l'attuale contingenza economica e di mercato", sottolineando "l'alta penetrazione di acciaio da parte delle produzioni asiatiche non sempre bloccate dai dazi europei". Procedono come da accordi, invece, le stabilizzazioni dei contratti in somministrazione, che in prospettiva dovranno prevedere la trasformazione di chi oggi ha un contratto interinale.

Ma è sull'accordo di programma, propedeutico al tanto atteso nuovo piano industriale e ambientale da un miliardo di euro, che si spera arrivino segnali dal vertice tra Arvedi e Urso di domani. Oltre che per Ast, il ministro incontrerà anche gli imprenditori locali nella sede di Confindustria per poi inaugurare il comitato elettorale del candidato sindaco di centrodestra Masselli e partecipare alla presentazione dei candidati di Fratelli d'Italia all'hotel Garden.

Servizio di Ivano Porfiri, montaggio di Gabriele Liberati