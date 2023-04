I nuovi umbri

Capire quanti sono, ma soprattutto chi sono e come sono integrati nella nostra società. È lo scopo dell'indagine sui giovani di origine straniera di seconda generazione che vivono in Umbria. A realizzarla, l'Agenzia Umbria ricerche nell'ambito di un percorso partito un anno fa sui giovani nella regione.

In Umbria, secondo i dati Istat, sono oltre 17mila i minori con cittadinanza non italiana, con una incidenza che supera il 13,5% e in Provincia di Perugia tocca il 14,5%. Dei 92 comuni umbri, solo il minuscolo Poggiodomo non ha nessun minore straniero. E in alcuni (come Montegabbione e Giano) si va oltre il 30%, mentre i due capoluoghi attestati intorno al 15%. La ricerca, che parte oggi e durerà almeno tre mesi, vuole raggiungerli e indagare nel profondo le loro condizioni di vita.

L'indagine sui giovani stranieri è la terza dell'Aur sui giovani, dopo quelle sul disagio psicologico post Covid e quello sul rapporto con il mondo della cultura.

