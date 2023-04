Il problema dei cinghiali in città

Così, nell'immediato, il video suscita un forte sentimento di tenerezza: la cinghiala distesa con i cuccioli che le girano attorno e prendono il latte e, nel mentre, un altro che viene alla luce. Il video, realizzato dal giornalista Pasquale Punzi in una zona non distante dal centro di Perugia (nei pressi di via Fasani e via Ruggero D'Andreotto) ha anche destato una serie di interrogativi. Primo fra tutti: siamo destinati a convivere con i cinghiali?

Nel servizio di Carlo Cianetti, le parole di Fabrizio Rueca (del Dipartimento di Veterinaria dell'Università di Perugia)