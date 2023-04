Il calcio "furioso e solitario" di Walter Sabatini

Anteprima nazionale a Perugia per la presentazione del libro di Walter Sabatini, “Il mio calcio furioso e solitario”. Umbro di Marsciano, ex giocatore e poi dirigente sportivo di altissimo livello, Sabatini è un intellettuale del calcio “ostinato e contrario”. Nel corso della sua lunga carriera, ha ricoperto incarichi direttivi, oltre che nel club biancorosso, anche per Lazio, Palermo, Roma, Inter, Bologna fra le altre. In tutti i casi portando a casa grandi risultati e, soprattutto, scovando decine di talenti finissimi.

Nel servizio di Massimo Angeletti, montato da Luca Ciurnelli, le parole dell'attore Valerio Mastandrea e dello stesso Walter Sabatini.