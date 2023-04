La "maratona della vita" di Claudia

L'11 marzo 2021 ha subito un'operazione per un tumore al seno, il 19 marzo 2023 ha corso la sua prima maratona, quella “della vita”. In soli due anni, la marscianese Claudia Maggiurana ha scommesso su se stessa e ha vinto, portando a termine la 28esima edizione della Maratona di Roma col tempo di 4 ore, 49 minuti e 30 secondi e con indosso i colori dell'Atletica Capanne. Un'esperienza incredibile per una che, fino alla scorsa estate, non aveva mai corso a livello agonistico.

Nel servizio di Alessandro Catanzaro, montato da Gabriele Liberati, le parole di Claudia Maggiurana e del suo allenatore Sauro Mencaroni