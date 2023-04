Il moto rally infiamma l'Umbria

Oltre 250 mototuristi provenienti da tutta Europa alla scoperta dell'Umbria. È lo spirito che ha animato la 12esima edizione di un appuntamento ormai canonico del motorally. Come sempre, tutto ha preso il via dal salotto del capoluogo, il centro storico di Perugia, che ha accolto la carovana di motociclisti e il rombo dei motori. Da li è partita una sorta di caccia al tesoro, in cui il premio sono state le bellezze paesaggistiche ma anche storico-artistiche della regione. Un percorso di circa 800 chilometri complessivi rintracciabile tramite traccia gps o road-book e strutturato sulla viabilità minore a fondo naturale, che ha portato il mototurista a scoprire località come Volterrano, Fratticiola Selvatica, Cerreto di Spoleto, Rocca Sant'Angelo, Brufa e Deruta. Queste in sostanza le tappe scelte dal Moto Club dell'Umbria, che ha curato l'organizzazione, con il patrocinio della Regione e del Comune di Perugia. Un evento che ha soddisfatto tutti, dal primo all'ultimo, complici anche le belle giornate. E, nel giorno conclusivo, con i motorallisti di nuovo protagonisti nel cuore del capoluogo, il pensiero già corre al prossimo anno, per l'edizione 2024.

Servizio di Massimo Angeletti, montaggio di Francesco Fiocchi