Ecosistemi a rischio per il cambiamento climatico: un progetto per difenderli

Difendere le specie vegetali a rischio e ripristinare gli ecosistemi messi a dura prova dai cambiamenti climatici e dallo sfruttamento delle risorse. A questo lavora l'Università di Perugia, impegnata nel progetto "Life Imagine" finanziato dall'Unione europea e coordinato dalla Regione.

Tutelare la ricchezza della vegetazione del cuore verde passa anche dalla palude di Colfiorito. Soggetta negli ultimi decenni ai processi di trasformazione del paesaggio, rischia di perdere la sua varietà di piante, insetti e uccelli. Importante monitorare i cambiamenti e intervenire.

Ma l'impegno del team del dipartimento di Biologia riguarda anche la montagna. A Castelluccio si lavora per mantenere in vita piccoli tesori, come lo sfagno, muschio tipico delle alpi sopravvissuto alle epoche glaciali.

Nel servizio di Elisa Marioni, l'intervista a Roberto Venanzoni, docente di Botanica applicata all'Università di Perugia. Montaggio di Federico Fortunelli.