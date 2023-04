Ospedale di Perugia, tempi lunghi per la Pet Tac

Uno degli esami fondamentali per la diagnosi precoce e lo studio dei tumori è la Pet, che all'ospedale di Perugia viene svolto con un macchinario datato, che ha ben 18 anni di vita. Con fondi Pnrr, a novembre ne è stato acquistato uno nuovo per 2,2 milioni di euro, ma ci vorranno tra i sei e gli otto mesi prima che arrivi e che venga messo in funzione.

I lavori per realizzare il bunker e gli impianti necessari alla macchina costeranno circa 450mila euro. La sede in cui collocarla è già stata individuata: il reparto di Medicina nucleare, come suggeriva già una relazione di esperti del 2018. Attualmente la Pet si esegue in un locale dedicato con accesso indipendente. Nel periodo dei lavori i pazienti non subiranno disservizi, perché il vecchio strumento rimarrà funzionante fino all'arrivo del nuovo, che sarà più veloce e più preciso.

Nel servizio di Elisa Marioni, le parole del direttore generale dell'ospedale di Perugia Giuseppe De Filippis