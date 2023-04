Riparte il progetto 'Randagiamo'

Deborah è una delle decine di volontari che la domenica mattina arrivano al canile di Collestrada per accompagnare uno dei cani in una passeggiata all'esterno della struttura. Non è una semplice ora d'aria: con questa attività il cane viene educato alla vita in famiglia, massimizzando le possibilità di adozione, e il volontario aumenta la sua conoscenza degli animali.

Per diventare volontari del progetto ‘Randagiamo’ si può frequentare il corso in tre serate organizzato in collaborazione con la Usl Umbria 1, al via nell'aula magna del dipartimento di Veterinaria, a Perugia.

Nel servizio di Riccardo Milletti, montato da Valter Pasqualini, le parole della volontaria Deborah Loletti, di Brigitta Favi (Usl Umbria 1) e di Silvana Diverio (Università di Perugia)