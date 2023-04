Un progetto contro lo spopolamento della Valnerina ternana

Un progetto per contrastare lo spopolamento della Valnerina, in particolare i borghi di Collestatte, Torre Orsina e San Liberatore. Gli anziani e i bambini della scuola dell’infanzia ‘Valnerina nel bosco’, assieme alle maestre, percorrono a piedi i tre chilometri da San Liberatore alla cascata delle Marmore alla scoperta della biodiversità. I nonni trasmettono ai bambini le conoscenze del territorio: fiori, essenze, insetti. Un patrimonio che non deve andare perso.

Nel servizio di Antonio Barillari, montato da Francesco Fiocchi, le parole di Gino Venturi (responsabile del progetto ‘Ringalluzzimoce’)