Proiezione a Bastia per il film 'made in Umbria'

Tra pochi giorni la prima proiezione del film ‘Fratelli Ferretti contro Real Madrid’. Un lungometraggio girato fra Assisi, Bastia e Perugia, con regista e attori umbri. Due fratelli come protagonisti, per parlare di due visioni della vita, per guardare dentro alle conflittualità quotidiane e, tutto sommato, anche per sdrammatizzare.

Per il regista Roberto Costantini, che è anche il produttore, si tratta del primo lungometraggio, dopo una carriera ricca di soddisfazioni nella realizzazione di corti. I due attori protagonisti Rodolfo Mantovani e Daniele Ridolfi, anche loro professionisti, sono entrambi di Bastia Umbra e amici nella vita. Il film verrà proiettato al cinema ‘Esperia’ di Bastia giovedì 27, mentre l'incontro con il cast sarà sabato 29 aprile.

Nel servizio di Carlo Cianetti, montato da Valeria Giulianelli, le parole del regista Roberto Costantini e dell'attore Rodolfo Mantovani