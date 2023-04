Confcommercio contro il payback: "Si rischia il blocco della sanità"

C'è una normativa, il cosiddetto ‘payback’ sulla fornitura di dispositivi medici, che è rimasta "dormiente" per anni ed è pienamente operativa dal 2022. Ora però, secondo Confcommercio, potrebbe mettere a repentaglio l'intero comparto italiano (composto da oltre 100mila addetti) e lo stesso Sistema sanitario nazionale. Questo meccanismo - in estrema sintesi - prevede la restituzione, da parte delle imprese coinvolte, di un importo pari al 50% delle spese in eccesso effettuate dalle singole Regioni. Le aziende che lavorano in Umbria (e che sono diverse centinaia) sarebbero particolarmente penalizzate per via del disavanzo consistente accumulato nel corso degli anni dalla nostra Regione.

Per questo, nei giorni scorsi c'è stata una manifestazione a Roma, sotto al Ministero dell'Economia, promossa dalla Federazione italiana fornitori in sanità di Confcommercio; gli aderenti hanno poi incontrato i rappresentanti istituzionali a vari livelli. A loro, hanno spiegato di temere conseguenze catastrofiche se la regola del payback non verrà superata in qualche modo.

Nel servizio di Alessandro Catanzaro, montato da Lorenzo Papi, le parole del presidente Asfo Umbria Confcommercio, Paolo Palombi