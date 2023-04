Esami e visite specialistiche, Umbria bocciata per le liste di attesa

Sanità umbra nella parte bassa delle classifiche per regione riguardo le prestazioni specialistiche ambulatoriali. Lo rivela l’ultimo rapporto dell’Agenzia Nazionale per i Sevizi Sanitari Regionali, che sul proprio portale statistico pubblica i dati dal 2019 al 2022. I dati di approfondimento sono divisi per categorie: ecografie, elettrocardiogramma, visite specialistiche e di controllo, risonanza magnetica, Tac. L’Umbria è in difficoltà soprattutto nelle liste di attesa per Tac, ecografie e risonanza, ma anche per le visite specialistiche e gli esami diagnostici.



Spicca in negativo il dato delle ecografie addominali: l’Umbria è la penultima regione italiana con un terzo di prestazioni in meno nel quadriennio preso in esame. Scendono del 25% le ecografie ginecologiche, in Italia del 6%. Le Tac alla testa segnano meno 10% mentre a livello nazionale sono aumentate. In calo le visite neurologiche ed oculistiche, ma in percentuale minore rispetto alla media italiana.

Nel servizio di Antonio Barillari, l'intervista a Simona Bianchi, direttrice sanitaria della Usl Umbria 2. Montaggio di Lorenzo Papi.