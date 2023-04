Aziende ospedaliere, nuove linee guida

Basta reparti doppione tra ospedalieri e universitari, per creare un modello che prenda in carico il paziente per curarlo con il meglio delle professionalità a disposizione. È il principio cardine della riorganizzazione delle Aziende ospedaliere integrate di Perugia e Terni su cui Regione e Ateneo lavorano da mesi e che è arrivata alle battute finali.

Dunque non capiterà più di avere, ad esempio, una Chirurgia ospedaliera e una universitaria con due primari. Le strutture complesse verranno riorganizzate secondo due linee guida principali: una specializzazione per patologia e una che le differenzierà per urgenza oppure programmazione. Un modo, è stato detto in conferenza stampa, anche per aggredire con più efficacia le liste di attesa.

Il documento, ancora soggetto ad alcune limature, verrà a breve trasmesso al Ministero per la vidimazione. Solo allora si inizierà a parlare di nomi a cui affidare i reparti, anche qui - ha sottolineato l'assessore alla Sanità Coletto - scegliendo il meglio e, anzi, attirando professionalità da fuori regione. Tra gli obiettivi anche quello di dotare l'Umbria di un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, cosiddetto Irccs, che manca ancora nella nostra regione.

Nel servizio di Ivano Porfiri, montato da Sergio Gisti, le parole della presidente della Regione Donatella Tesei e del rettore dell'Università di Perugia Maurizio Oliviero