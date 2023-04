Lavoratori del legno in sciopero

Dall'80 al 100 per cento di adesione, dichiarano i sindacati. Nelle principali aziende del legno arredo di Marche, Umbria, Abruzzo e Molise. Il concentramento interregionale per la giornata di sciopero è a Pesaro, che ospita uno dei principali distretti italiani. Il contratto nazionale è scaduto a dicembre, la trattativa con Federlegno si è interrotta sul fronte salariale. 130 euro al mese la richiesta sindacale, per tutelare il potere d'acquisto (cifra calcolata agganciandola all'inflazione, secondo un meccanismo già collaudato e in vigore dal 2016); 63 euro la controproposta, depurata dai rincari energetici.

Nel servizio di Pierpaolo Rivalta, con immagini di Angelica Lionetti e montaggio di Corrado Cantarini, le parole di Claudio Sottile (Filca Cisl), Giulia Bartoli (Fillea Cgil) e Massimo Fiorucci (Feneal Uil)