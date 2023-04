Clima teso in casa Ternana

È un ambiente tutt'altro che sereno quello della Ternana: Lucarelli si è innervosito dopo il ko casalingo contro il Venezia, la squadra è apparsa deconcentrata e giù di corda fisicamente (con troppi giocatori al di sotto della sufficienza). Il presidente Bandecchi si è arrabbiato per le dichiarazioni post gara e ha ordinato il silenzio stampa. Una Ternana comunque discontinua e incapace di allungare in classifica. Quasi bloccata. In grande difficoltà nei momenti topici del campionato. Per Lucarelli, "tutti bravi ragazzi questi della Ternana, ma per vincere serve altro". E domenica pomeriggio c'è la trasferta sul campo del Cagliari, impegnato nella corsa play off.

Nel servizio di Antonello Brughini, montato da Simone Pelliccia, le parole (pre silenzio stampa) dell'allenatore Cristiano Lucarelli e del portiere Antony Iannarilli