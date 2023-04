Premiati i vincitori di 'Raccontami l'Umbria' 2023

È giunto alla 13esima edizione il concorso giornalistico internazionale 'Raccontami l'Umbria'. Ideato e organizzato dalla Camera di Commercio con il patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti, è inserito ogni anno fra gli eventi del Festival Internazionale del Giornalismo. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Palazzo Graziani a Perugia. Molte le candidature arrivate anche in questa edizione, non solo dall'Italia ma anche da Svizzera, Serbia, Germania, Malta, Spagna, Francia, Stati Uniti e Canada. Un premio che mette in primo piano la nostra regione e la promuove nelle sue molteplici espressioni.

Quest'anno il prestigioso Premio della Giuria è andato alla giornalista della Tgr Umbria Luciana Barbetti per il suo appassionante video reportage, montato da Sergio Gisti, dal titolo ‘Quintana, storia ed emozioni’. Un docufilm che racconta la Foligno che cambia dal dopoguerra ad oggi e la Quintana che si evolve e cresce insieme alla città. Una storia, per parole e immagini, ricostruita anche grazie al grande patrimonio delle Teche Rai.

Nel corso della cerimonia, sono stati assegnati anche i premi per sezioni. ‘Turismo, ambiente e cultura’ è andato alla giornalista bergamasca Vannina Patanè per l'articolo 'La città che vive d'Arte. Spoleto'. La sezione ‘Umbria del gusto’ ad Alessio Turazza per il suo articolo ‘Trebbiano spoletino’.

La sezione ‘Video’ a Francesca Pedrazza Gorlero, produttrice italiana di ‘Italy Made with Love - Umbria', trasmesso dall'azienda statunitense Pbs. Il premio ‘Scuole di giornalismo’ è andato alla toscana Silvia Donnini con il suo video 'A Città di Castello si celebra la trifola bianca dell'Alto Tevere Umbro'. Menzioni speciali al giornalista ternano Arnaldo Casali per il suo articolo ‘Valentino: uno, nessuno o centomila?’ pubblicato sul periodico ‘Medioevo’ e al giovane perugino Luca Marroni per il video ‘Umbria Nascosta, Grotta del Monte Cucco’, andato in onda sulle frequenze di Umbria Tv.

Nel servizio di Federica Becchetti, montato da Giorgio Belli, le parole del presidente della Camera di Commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni e del presidente della giuria, Bruno Gambacorta