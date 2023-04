Trasimeno Fumetti numero zero

Francesco Gaggia, Moreno Chiacchiera, Francesco Biagini ma anche Valerio Piccioni e Maurizio Di Vincenzo, autori umbri e autori di fama internazionale nel numero zero di Trasimeno Fumetti, nell’area del Museo della Pesca di San Feliciano.

In questa prima rassegna oltre ad ospitare gli autori di Dylan Dog, Piccioni e Di Vincenzo c’è una sezione particolare dedicata ai fumetti e illustrazioni aventi per tema il Trasimeno. Accanto all'esposizione di lavori e ai disegnatori che lavorano in diretta ci sono i laboratori per grandi e piccini che stanno riscuotendo un notevole successo. Un ulteriore segno del ruolo culturale acquisito da questa arte che utilizza i segni e le parole.

Nel servizio di Massimo Solani le interviste a Lucia Baldassari disegnatrice e organizzatrice dell'evento e al fumettista Valerio Piccioni. Montaggio di Paolo Canestri.