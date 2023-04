Formate unità cinofile antiveleno

Per combattere il triste e pericoloso fenomeno dei bocconi avvelenati contro gli animali, la Regione Umbria, insieme all'Ente Protezione Animali, ha dato vita a un importante corso di formazione durante il quale sono stati addestrati cani e conduttori per trovare le esche e bonificare le aree. Sono stati rilevati bocconi avvelenati nei parchi o nelle campagne; un rischio per gli animali domestici e selvatici, ma comporta anche un pericolo per le falde acquifere e per l'uomo, in particolare per i bambini. La disseminazione di esche e sostanze tossiche è utilizzata, soprattutto in alcune aree del territorio e in alcuni periodi dell'anno, come strumento doloso per uccidere predatori come le volpi o anche per gelosie tra cercatori di tartufi e cacciatori.

Nel servizio di Massimo Angeletti, montato da Gabriele Liberati, le voci di Erica Cecili della Scuola Umbra Amministrazione, Massimo Floris, veterinario ENPA, e Sandro Bianchini, presidente Ordine Veterinari