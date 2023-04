Nelle taverne del Calendimaggio la cucina di Giorgione

Chissà se tra le ricette previste nei menù a firma Giorgione, nelle taverne del Calendimaggio di Assisi, ce ne sarà qualcuna di quelle che lo hanno reso famoso nei suoi programmi tv e su youtube. Proprio lui, Giorgio Barchiesi, in arte Giorgione, è l'asso nella manica tirato fuori dall'Ente Calendimaggio per questa edizione 2023.

Chi sarà in città per godersi ricostruzioni, cortei, musica e giochi potrà così provare una nuova esperienza gastronomica nelle suggestive taverne sotto piazza del Comune, a partire dal 20 aprile. E magari incontrare proprio Giorgione, che sarà presente in diverse occasioni e porterà la sua filosofia, non tanto quella del chilometro zero, ma, come dice lui, del “chilometro buono”.

Nel servizio di Valentina Antonelli, montato da Gabriele Liberati, le interviste a Stefano Venarucci, vice presidente Ente Calendimaggio, e Giorgione