Il festival "Seed" si sposta da Perugia ad Assisi

Designer, architetti, ingegneri e urbanisti insieme ad artisti e filosofi, dopo 5 giorni di incontri a Perugia il Festival “Seed” si è trasferito ad Assisi. E anche qui una maratona di incontri che mettono al centro spazi, la sostenibilità, luoghi di culto.

Dibattiti, confronti, mostre e installazioni per cercare di trovare soluzioni che coniughino la sacralità e gli spazi ma anche che permettano di capirne il significato profondo. Prima Perugia e poi Assisi sono diventate così città laboratorio ricche di iniziative per affrontare temi di grande respiro e trovare soluzioni pratiche per tradurli in strutture e luoghi.

Nel servizio di Erika Baglivo, montato da Paolo Canestri, l'intervista a Bruno Broccolo, co-curatore del Festival