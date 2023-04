L'Umbria in questi anni si è distinta per il recupero e la conservazione della trota mediterranea in Valnerina, unica autoctona della regione. Siamo andati a vedere in cosa consiste l'attività del centro ittiogenico di Borgo Cerreto: nel servizio di Luciana Barbetti, montato da Sergio Gisti, le interviste a Michele Croce, responsabile Tutela Patrimonio ittico Regione Umbria e a Elio Giovannini, operatore del Centro ittiogenico regionale