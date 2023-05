Lo spettacolo dei colori dei fiori sul verde del cortile dell'abbazia dei Santi Felice e Mauro, a Sant'Anatolia di Narco, è molto più di quanto ci si può aspettare da una mostra mercato del florovivaismo. Primavera in Valnerina è principalmente questo: spettacolo della natura, insieme ad acquisti per la casa, per il giardino, buoni consigli da chiedere a chi le piante le fa crescere per lavoro. Fiori rari, alberi da frutta, piante aromatiche. Scegliere non è facile in questa distesa di bellezza e profumi. Intrattenimento anche per i più piccoli. E per chi cerca altra bellezza, quella dell'arte e della storia, con la riapertura dell'abbazia dopo restauri necessari a causa del sisma del 2016.

Nel servizio di Luciana Barbetti le voci degli espositori e di Tullio Fibraroli, sindaco di Sant'Anatolia di Narco. Montaggio di Renzo Matteucci