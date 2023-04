Città di Castello senza barriere

Uno strumento urbanistico per una nuova visione delle nostre città. Per guardare i marciapiedi, gli edifici, le strade con gli occhi di chi vive su una carrozzina. Lo strumento si chiama Peba: Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. E Città di Castello è il primo tra i comuni umbri ad avviare l'iter per l'adozione. Altri 18 comuni hanno cominciato a lavorarci. Tutto è partito da una petizione delle associazioni tifernati quattro anni fa. Fondamentali sono stati il confronto e la collaborazione con l'amministrazione comunale di Padova, che rappresenta un esempio da seguire in tema di barriere architettoniche. Per l'abbattimento delle barriere il ministero dei trasporti ha stanziato 22 milioni di euro. Di questi 1 milione e 43mila euro andranno all'Umbria.

Nel servizio di Luciana Barbetti, montato da Lorenzo Papi, le interviste a Carlo Reali, fondatore "Amici in carrozzina", e Andrea Micalizzi, vicesindaco di Padova