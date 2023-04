Code e rallentamenti sulla Terni-Orte. Anche un'ora per percorrere il raccordo

Automobilisti in coda sul raccordo Terni-Orte all’inizio del territorio regionale. Sono le 10 di stamattina, e non è l’orario più critico. E’ così da venerdì quando è cominciato il ponte del 25 aprile. Da Orte a Terni ci vuole un’ora. Camper, pullman di turisti, da Orte in direzione Terni il doppio senso su un’unica carreggiata continua fino a Nera Montoro. In altri tratti è aperta una sola corsia per senso di marcia.

Da programma i lavori dell’Anas dovrebbero terminare nel 2025, un miliardo di euro per riammodernare la rete stradale umbra. Anas invita gli automobilisti ad avere pazienza.

Intanto la Federazione sindacale di polizia della provincia di Terni denuncia carenza di personale: mancano 15 agenti. Il raccordo Terni-Orte è di competenza del comando di Terni.

Il servizio di Antonio Barillari.