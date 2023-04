Dopo due anni e mezzo non c'è ancora il nuovo mattatoio

2 anni e mezzo dopo la demolizione del mattatoio in Campo Boario, Terni e provincia non hanno ancora una struttura di macellazione. Al posto del vecchio mattatoio ora c’è il palasport in costruzione, le attività commerciali hanno aperto già da mesi, il parcheggio è pronto. La Confederazione Italiana Agricoltori denuncia i gravi disagi degli allevatori del territorio. La costruzione del nuovo mattatoio rilancerebbe il comparto e consentirebbe agli allevatori di abbattere le spese, a vantaggio anche dei consumatori. Garantirebbe inoltre posti di lavoro oggi vacanti. La Confederazione Italiana Agricoltori ritiene che l’introduzione di macchinari innovativi migliorerebbe la qualità delle produzioni. La raccolta firme è stata un successo.

Nel servizio di Antonio Barillari l'intervista a Fabrizio Busti, presidente Cia Terni.