La Lega di Terni inaugura la nuova sede

Inaugurata la sede elettorale della Lega Salvini Terni che presenta la lista a sostegno del candidato sindaco Orlando Masselli, con lo slogan “la voglia di fare, la forza di aver fatto”. 15 donne e 17 uomini, nessun capolista, i candidati sono in ordine rigorosamente alfabetico.

La Lega punta sulla sicurezza, la famiglia, il contrasto al degrado. In agenda anche i temi legati alla disabilità, allo sviluppo del commercio e del turismo. Medici, ristoratori, albergatori, avvocati, operai, operatori della sicurezza in pensione. Uno spaccato della società ternana.

Il segretario regionale ringrazia il sindaco uscente Leonardo Latini e chiede alla sala un applauso. Afferma che la Lega ha scelto di non dividere il centrodestra perché quando si è presentato diviso ha perso.

Nel servizio di Antonio Barillari le voci di David Veller, segretario provinciale Lega Salvini Terni, e Virginio Caparvi, segretario Lega Salvini Umbria