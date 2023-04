Umbria a due facce

Parametri in miglioramento anche se permangono aree di criticità e debolezze: è questa in estrema sintesi la fotografia dell'Umbria scattata attraverso gli indicatori del Bes, acronimo che sta per Benessere equo e sostenibile. Il rapporto Istat è stato analizzato dall'Aur, l'Agenzia Umbria Ricerche, che preso in esame i dati riferiti alla nostra regione. A livello nazionale gli indicatori sono 152, quelli regionali 73: per 42 di questi (dunque il 58%) è stato riscontrato un miglioramento rispetto al 2019, il 36% si trova su un livello peggiore, mentre il 7% si mantiene stabile sui livelli pre-pandemici. Sicurezza e salute sono i domini in cui i progressi sono risultati più diffusi, salute intesa secondo gli indicatori relativi agli stili di vita (fumo, alimentazione e attività fisico-motoria), quasi tutti in miglioramento. Il dominio che presenta un andamento complessivamente più critico negli ultimi tre anni è quello della Qualità dei servizi dove peggiora la mobilità pubblica e aumenta la percentuale di persone che rinunciano alle prestazioni sanitarie. Risulta in peggioramento anche il Dominio Benessere economico, che è però definito da un solo indicatore. Si tratta della percentuale di famiglie che ritengono peggiorata la propria situazione economica rispetto all'anno precedente, in crescita dal 30% al 36%.

di Federica Becchetti, montaggio di Gabriele Liberati