Il Ponte dei record

Attrazioni culturali e naturalistiche hanno richiamato un gran numero di visitatori nel cuore verde d'Italia per il ponte del 25 aprile. La parte del leone è toccata alla Galleria nazionale dell'Umbria, meta gettonatissima soprattutto per la mostra sul Perugino: qui gli ingressi sono addirittura triplicati rispetto allo scorso anno.

Altro incentivo è stato sicuramente rappresentato dall'iniziativa nazionale "Musei aperti", che ha consentito l'ingresso gratuito in molti siti di interesse culturale. Afflusso massiccio anche per una meraviglia naturale come la cascata delle Marmore, tanto che a un certo punto si faticava a trovare parcheggio.

In generale, a beneficiare della grande presenza turistica sono stati gli alberghi, e ancora di più gli agriturismi: in un'ideale classifica stilata da Coldiretti, la palma di località vincitrice spetterebbe a Gubbio. Ma, in realtà, il tutto esaurito è stato raggiunto in diverse zone della regione, con le città d'arte ancora una volta in prima fila. E, per il vicino ponte del 1° maggio, l'obiettivo è fare il bis.

