Festa del Tulipano a Castiglione del Lago

Fino agli anni ‘30 del secolo scorso, Castiglione del Lago era una delle maggiori realtà per la coltivazione di tulipani. Il fiore è protagonista di una festa omonima che si tiene in questo week end, molto partecipata. Momento clou è la sfilata dei carri allegorici. Castiglione è tra i comuni più belli d'Italia; alla sua eccellenza e ad altre tre realtà analoghe sono dedicati i carri. La sfilata si terrà domani, domenica 23, martedì 25 aprile alle 15 e domenica 30 alle 22, in notturna.

Nel servizio di Carlo Cianetti l'intervista a Marco Cecchetti, Presidente Eventi Castiglione del Lago