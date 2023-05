La trottola, tra metafisica e integrazione

Un docente di educazione fisica delle scuole di Ponte Pattoli, Vasco Fioriti, come materia di insegnamento propone il gioco più antico dell'infanzia: la trottola, e ne fa anche strumento di integrazione. In Italia è un gioco praticato ancora nelle regioni del sud, ma è familiare in centro e Sud America, in Asia e in Nord Africa. Il moto rotatorio dopo il lancio è una metafora del nostro essere; il lancio giusto è quello in cui sembra immobile, perché ruota perfettamente attorno al suo asse. Un pezzetto di legno o di plastica lavorato che assume forme infinite. Il gioco è citato da Dante nella Divina Commedia ed è sport competitivo ancora in tanti paesi.

Nel servizio di Massimo Angeletti, montato da Simone Pelliccia, l'intervista a Vasco Fioriti, docente di Educazione Fisica