Turismo del 25 aprile, numeri eccellenti

Lo avevano anticipato le stime sui flussi pre-partenza, ora lo confermano gli operatori turistici. Il ponte del 25 aprile ha fatto registrare in Umbria un boom di presenze, oltre le aspettative, con un tasso di occupazione al 90% in molte zone della regione e strutture, in molti casi, addirittura al completo. Se per tanti italiani è ancora presto per il mare, a guadagnarci sono state le città d'arte, ma anche la natura, come testimoniano i laghi presi d'assalto. Al Trasimeno i turisti del ponte arrivano da tutta Italia mentre gli stranieri pensano già all'estate. Risultati che soddisfano gli esercenti, che li attribuiscono alle campagne promozionali della Regione ma anche all'ampliamento dell'offerta di eventi. Ora l'obiettivo è promuovere il territorio anche fuori stagione, ma restano difficoltà a reperire personale, che gli operatori imputano anche ai sussidi.

Servizio di Elisa Marioni, con l'intervista a Michele Benemio, presidente di CNA Turismo e del Consorzio degli Operatori del lago Trasimeno.