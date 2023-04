La cultura spinge il turismo del ponte

la Galleria nazionale dell'Umbria ha visto il numero di biglietti staccati triplicarsi rispetto alla media. Complice ovviamente il richiamo della mostra sul Perugino, ieri gli ingressi sono stati 1763, un centinaio in più rispetto a domenica. Un record, se si pensa che la media di aprile, già molto oltre le aspettative, si aggirava intorno ai mille. Numeri pronti a migliorare oggi, con le visite gratuite per tutto il giorno, con prenotazione obbligatoria, e l'apertura straordinaria serale fino alle 23.30, ultimo accesso alle 22.30. Ingresso libero oggi in tutti i musei statali della regione

Il servizio di Elisa Marioni, montaggio di Carlo Bartolucci