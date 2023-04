Biolab a Sant'Egidio, cittadini contrari

Protesta il comitato No Biolab Umbria, proprio davanti al luogo dove dovrebbe sorgere, a Sant'Egidio-Lidarno, un'officina farmaceutica con biolaboratori ad elevato contenimento biologico. E sono molte le preoccupazioni. La struttura che fa capo all'Istituto zooprofilattico Umbria-Marche dovrebbe assicurare supporto sanitario nell'ambito zootecnico, per la lavorazione di vaccini animali. Il timore riguarda la produzione di eventuali presidi immunizzanti per le comunità umane. Il comitato sta raccogliendo le firme per due petizioni una rivolta al comune, l'altra alla regione. Lo zooprofilattico ha acquistato il terreno di Sat'Egidio, Lidarno, via Casella Palombai, dal comune di Perugia.



Nel servizio di Giulia Monaldi, montato da Luca Ciurnelli, le voci di Alessio Fortunati, biologo molecolare, Maria Lucia Catanossi, Comitato No Biolab Umbria, e l'avvocata Valeria Passeri